مطالبات بالتحقيق مع أحزاب الوفاق حول جرائم النظام السابق

التاريخ: 25-أبريل-2019
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طالب مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الوطنية للتغير دكتور عمر عثمان عبد العزيز فتح تحقيق حول تورط الأحزاب التي شاركت نظام الإنقاذ والمؤتمر الوطني في جرائمه وتنفيذ سياسته وحول مسؤولياتها عن قتل الأبرياء والثوار وفض المظاهرات بالقوة والجبروت وقذف المتظاهرين ومنازل المواطنين بالغاز المسيل للدموع، وعن دورها في فشل إدارة الدولة والأزمات التي أرهقت السودان واقتصاده وشعبه ومسؤوليتها في تصفية المشاريع الوطنية والشركات القومية.
ودعا عبد العزيز حسب صحيفة الأخبار، إلى تحديد الموقف من من مشاركة تلك الأحزاب في الفترة الانتقالية وفي المرحلة المقبلة وفقاً لنتائج تلك التحقيقات والتقصي، واقترح عبد العزيز تقسيم المرحلة الانتقالية إلى فترتين، حاثاً القوى السياسية عدم مشاركة فيها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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