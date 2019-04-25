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غندور يقاضي محامي إتهمه بالإستيلاء على أراضي جامعة الخرطوم

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ميادة 0 تبليغ

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التاريخ: 25-أبريل-2019

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نفى وزير الخارجية الأسبق البروفيسر إبراهيم غندور إستيلائه على أراضي مزرعة جامعة الخرطوم .

 

وقال في تعميم صحفي إنه وأسرته لم يتحصلوا على متر واحد من أراضي جامعة الخرطوم، وأقر غندور في ذات الوقت بشرائه (124) متراً من المزاد العلني للتخطيط العمراني، بالخرطوم في 2003، بعد تركه لوكالة الجامعة .

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وكشف غندور وبحسب صحيفة آخر لحظة، عن شروعه في تحريك إجراءات قانونية ضد المحامي الذي روج لفساد غندور في أراضي جامعة الخرطوم  .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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