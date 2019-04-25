حميدتي: سنوقف فوضى حرامية تهريب الذهب

التاريخ: 25-أبريل-2019
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أعلن المجلس العسكري الحرب على مهربي الذهب واصفاً التهريب بفوضى الحرامية التي يجب أن تتوقف تماماً ، وتوعد بفرض عقوبات صارمة .
في الأثناء يعتزم المجلس إلغاء اتفاقيات أمتياز تعدين لشركات أجنبية .
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو خلال لقائه اتحاد أحاب مصانع التعدين الأهلي ،أن عهد تهريب الذهب مضى ، وأضاف: (منذ اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد ، وانتوا سند البلد) ، وزاد : فوضى الحرامية دي بنوقفها تماماً ، معلناً عزمهم إيقاف اتفاقيات التعدين مع الشركات الأجنبية غير مجدية .
وأضاف بحسب صحيفة الإنتباهة : (أي اتفاق مع شركات الامتياز الأجنبية ما فيه مصلحة للبلد ما بنفع معانا) ، وحث على بيع كافة إنتاج الذهب للبنك المركزي بسعر يرضي الطرفين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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