حميدتي يقسم: (والله تاني مابنرحم زول فاسد)

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، عن إستجلاب خط جديد لمطبعة العملة، لحل أزمة السيولة حتى تعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً كما كانت في السابق .

وألتقى حميدتي بالقصر الجمهوري أمس وفد إتحاد أصحاب العمل، وبحث معه عدداً من قضايا الراهن الإقتصادي، وكشف خلال كلمته عن بداية دفع ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية .

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مؤكداً حرصهم على تأمين شركات ومصانع الذهب بكافة الولايات في أعقاب ظهور تفلتات ونهب لبعضها وقال للوقد: “نحن من الآن ما دايرين كلام دايرين فعل”، وقطع حميدتي بأنهم يعملون بطاقتهم القصوى لتأمني إحتياجات البلاد الضرورية .

وكشف وبحسب صحيفة آخر لحظة، عن نشر قوات “الدعم السريع” بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، وأكد حميدتي بالقول: “نحن كمجلس عسكري جاهزون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا هم جاهزون، لكن والله تاني مابنرحم زول فاسد وسنكون له بالمرصاد” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)