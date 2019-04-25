تدهور صحة الرئيس المعزول و(5) أطباء يتابعون حالته

علمت مصادر موثوقة عن تدهور الحالىة الصحية للرئيس المعزول، وأشارت المصادر الى أن البشير يعاني من عدة أمراض .

مما يتطلب وجوده خارج السجن حتى يتمكن الفريق الطبي المكون من (5) أطباء في مجالات (الباطنية، الأذن والانف والحنجرة، المخ والأعصاب، القلب بالإضافة متخصص في العظام)، على الإشراف عليه ورعايته بشكل دوري .

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وأشار مصدر صحيفة آخر لحظة، الى أن الوضع الصحي للرئيس السابق لايسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)