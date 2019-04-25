التاريخ: 25-أبريل-2019
594 مشاهدة
علمت مصادر موثوقة عن تدهور الحالىة الصحية للرئيس المعزول، وأشارت المصادر الى أن البشير يعاني من عدة أمراض .
مما يتطلب وجوده خارج السجن حتى يتمكن الفريق الطبي المكون من (5) أطباء في مجالات (الباطنية، الأذن والانف والحنجرة، المخ والأعصاب، القلب بالإضافة متخصص في العظام)، على الإشراف عليه ورعايته بشكل دوري .
وأشار مصدر صحيفة آخر لحظة، الى أن الوضع الصحي للرئيس السابق لايسمح ببقائه داخل السجن في هذه المرحلة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تدهور صحة الرئيس المعزول و(5) أطباء يتابعون حالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.