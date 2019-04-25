التاريخ: 25-أبريل-2019
1685 مشاهدة
أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية ، وحذرت تجمع المهنيين من محاولة إقصاء الأحزاب ، لجهة أن التجمع شارك في نظام الإنقاذ .
وكشفت عن ترشيحها زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وآخرين لرئاسة مجلس الوزراء .
وأعلن رئيس الجبهة عازي صلاح الدين ، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي .
من جهته اعلن القيادي بالجبهة حسن رزق عن ترشيح جبريل إبراهيم ومحمد حسين أبو صالح وإبراهيم الأمين والصديق الشريف الهندي ، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية .
وأقترح بحسب صحيفة الإنتباهة تشكيل مجلس سيادة من 4 عسكريين و4 مدنيين وقاضي مهني يرأسه قادة المجلس العسكري .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح جبريل إبراهيم لرئاسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.