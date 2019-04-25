ترشيح جبريل إبراهيم لرئاسة مجلس الوزراء

أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير عدم مشاركتها في الحكومة الانتقالية ، وحذرت تجمع المهنيين من محاولة إقصاء الأحزاب ، لجهة أن التجمع شارك في نظام الإنقاذ .

وكشفت عن ترشيحها زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم وآخرين لرئاسة مجلس الوزراء .

وأعلن رئيس الجبهة عازي صلاح الدين ، عدم مشاركته في الحكومة الانتقالية على المستوى التنفيذي .

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من جهته اعلن القيادي بالجبهة حسن رزق عن ترشيح جبريل إبراهيم ومحمد حسين أبو صالح وإبراهيم الأمين والصديق الشريف الهندي ، لشغل منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية .

وأقترح بحسب صحيفة الإنتباهة تشكيل مجلس سيادة من 4 عسكريين و4 مدنيين وقاضي مهني يرأسه قادة المجلس العسكري .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)