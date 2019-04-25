(200) محام لمحاكمة قتلة المتظاهرين

التاريخ: 25-أبريل-2019
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أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير عن إعدادها ملفاً كاملاً حول الفساد بيع وإهدار أصول مشروع الجزيرة ، تعتزم تقديمه للنائب العام في غصون الأيام القادمة .
وأفصح القيادي بالجبهة محمود عبد الجبار عن تشكيل الجبهة هيئة اتهام من (200) محامي لمحاكمة رموز النظام الذين يثبت تورطهم في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين .
وطالب النائب العسكري بحسب صحيفة الإنتباهة الإعلان عن أماكن اعتقال وتوقيف الرئيس المخلوع ورموز النظام السابق ، وأكد أن ملف مشروع الجزيرة من أولي ملفات الفساد التي تقدمها القوى السياسية للنائب العام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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