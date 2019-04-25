حوالة مليارية من ابن نافع لصالح علي عثمان

التاريخ: 25-أبريل-2019
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حصلت مصادر على وثيقة مالية صادرة من مصرف المزارع التجاري بتاريخ 16/8/2017 عبارة عن تحويل مبلغ (2) مليار وأربعمائة ألف جنيه من محمد ابن القيادي المخلوع نافع علي نافع لصالح علي عثمان محمد طه خصماً على حساب ابن نافع برقم الحساب 691100 معنون الخرطوم الرياض الفرع الرئيسي.
وكشفت المصادر حسب صحيفة الأخبار شكل المعاملات التي كانت تتم بين قيادات الإنقاذ وأبنائهم في وقت تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.
وطالبت المصادر أن العسكري مطالب بمراجعة كافة البنوك ووقف كافة الممارسات المشبوهة والمحسوبية واستغلال النفوذ حتى تعود الثقة للمصارف مرة أخرى وتدور عجلة الاقتصاد والتنمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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