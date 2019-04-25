أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - 25 أبريل، 2019 الخليج 365 : اسعار العملات الاجنبية والعربية من البنك السوداني المركزي العملة شراء بيع متوسط الدولار 45.0000 45.2250 45.1125 الين الياباني 0.4021 0.4041 0.4031 الجنيه الاسترليني 58.4643 58.7566 58.6105 الفرنك السويسري 44.3372 44.5589 44.4480 الدولار الكندي 33.6766 33.8450 33.7608 كرونة السويدية 4.8344 4.8586 4.8465 الكرونة النرويجية 5.2912 5.3177 5.3044 الكرون الدنماركي 6.7728 6.8067 Advertisements 6.7897 الدينار الكويتي الريال السعودي 12.0010 12.0610 12.0310 الدرهم الاماراتي 12.2526 12.3139 12.2832 الريال القطري 12.3558 12.4176 12.3867 الدينار البحريني ريال عماني الوحدة النقدية لدول الكوميسا 61.1816 61.5060 61.3438 الدولار الحسابي (مصر) 3.2500 3.2898 3.2699 اليورو 50.5701 50.8230 50.6965 XAR 1850.5809 1860.5608 1855.5709 المادة السابقة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس الموافق25أبريل2019م المقالة القادمة المريخ يواجه تحدي حي الوادي نيالا بالممتاز مساء اليوم

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