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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

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شهاب محمد - الخرطوم - 25 أبريل، 2019

الخليج 365 :

اسعار العملات الاجنبية والعربية من البنك السوداني المركزي

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

45.0000

45.2250

45.1125

الين الياباني

0.4021

0.4041

0.4031

الجنيه الاسترليني

58.4643

58.7566

58.6105

الفرنك السويسري

44.3372

44.5589

44.4480

الدولار الكندي

33.6766

33.8450

33.7608

كرونة السويدية

4.8344

4.8586

4.8465

الكرونة النرويجية

5.2912

5.3177

5.3044

الكرون الدنماركي

6.7728

6.8067

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6.7897

الدينار الكويتي

الريال السعودي

12.0010

12.0610

12.0310

الدرهم الاماراتي

12.2526

12.3139

12.2832

الريال القطري

12.3558

12.4176

12.3867

الدينار البحريني

ريال عماني

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

61.1816

61.5060

61.3438

الدولار الحسابي (مصر)

3.2500

3.2898

3.2699

اليورو

50.5701

50.8230

50.6965

XAR

1850.5809

1860.5608

1855.5709

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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