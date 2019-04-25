لجنة لمراجعة حركة الأسهم بسوق الخرطوم

الخليج 365 :

كشف مساعد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية نادر عبدالمجيد عبدالرحمن، عن تكوين لجنة لمراجعة حركة الأسهم يومياً بقاعة التداول في السوق، للوقوف على إجراءات عمليات الشراء والبيع ومراجعة الأوامر والعقودات قبل التنفيذ.

وأكد عبدالرحمن، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار توجيه المجلس العسكري الانتقالي بمراجعة ملكية الأسهم ووقف نقل ملكية أسهم الشركات في الوقت الراهن.

وأوضح أن عمل اللجنة يسير بصورة مرضية، مشيراً إلى التزام السوق بموجهات المجلس العسكري الانتقالي حرصاً على الاقتصاد القومي.

وكان المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية د. أزهري الطيب، قال في تصريحات صحفية بالقاهرة، الثلاثاء، إن البورصة أوقفت الأكواد الخاصة برجال الأعمال من رموز النظام السابق، وأخطرت الجهات المعنية بأي عمليات تتم خلال الفترة الحالية للأشخاص والمؤسسات.