الخرطوم الوطني يستضيف هلال الأبيض

الخليج 365 :

يحلّ هلال الأبيض في السابعة من مساء اليوم”الخميس” بملعب استاد الخرطوم الدولي ذو العشب الصناعي ضيفًا على الخرطوم الوطني في مباراة ضمن المرحلة الأولى من النخبة بالممتاز.

ويستهدف الفريق الشهير بـ”التبلدي” الحصول على ثلاث نقاط في أولى مباريات المرحلة من أجل بداية مثالية تعينه في الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أعّد الخرطوم الوطني نفسه على أكمل ما يكون ويخطط لتحقيق نتيجة إيجابية.