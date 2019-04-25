عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الخميس 25 أبريل 2019م

الوطن:

استقالة "زين العابدين" و"جلال" و "الطيب" من المجلس العسكري

لجنة مشتركة بين "الانتقالي العسكري" و "إعلان الحرية"

حميدتي يكشف تفاصيل مخطط البشير لقتل المعتصمين

تجميد صناديق دعم السلام والإعمار بـ "المنطقتين"

القضاة يقودون مسيرة اليوم إلى القيادة العامة

الانتباهة

“200” محام لمحاكمة قتلة المتظاهرين

ترشيح جبريل إبراهيم لرئاسة مجلس الوزراء

خط جديد بالمطبعة لحل أزمة السيولة وبدء سداد الديون

حميدتي: سنوقف فوضى”حرامية” تهريب الذهب

ماكرون يدعو”السترات الصفراء” إلى التأسي بالثورة السودانية

تجميد صناديق دعم السلام والإعمار بالمنطقتين

قضاة يسيرون موكبًا إلى القيادة العامة لإصلاح القضاء

إطلاق سراح الجزولي بعد اعتقاله ساعات

صراع جديد حول أراضي سلاح المدرعات

المجهر السياسي

استقالة”زين العابدين” و”جلال الشيخ” و”الطيب بابكر” من المجلس العسكري

لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لطي الخلافات

“الكاردينال” يستقيل من رئاسة الهلال

مكافحة الفساد: مطالبات للإعلام والمراجع يكشف دعاوى الفساد في الولايات

إثيوبيا: حريصون على متابعة ما يجري في السودان عن كثب

اللجنة السياسية تتسلم رؤية حزب الأمة المتحد حول الأوضاع السياسية

السوداني

“السوداني” تتحصل على مرشحي”نداء السودان” وأحزاب لمنصب رئيس الوزراء

استقالة زين العابدين وجلال والطيب من المجلس العسكري

إيقاف صفقات مشبوهة بسوق الأوراق المالية

مشترون مجهولون يتسببون في ارتفاع مفاجئ للدولار بالسوق الموازي

لجنة مشتركة من المجلس العسكري وقوى الحرية لدراسة ترتيبات الانتقال

حميدتي: بدأنا في سداد ديون البلاد الخارجية

الدقير: لم ندع الجيش لاستلام السلطة بل للانحياز للشعب

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الجريدة

لجنة مشتركة بين”الانتقالي العسكري” وإعلان”الحرية” لدراسة النقاط الخلافية

استقالة عمر زين العابدين وجلال الشيخ والطيب بابكر من المجلس العسكري

المجلس العسكري: اتفقنا مع قوى التغيير أن الرابح هو السودان

نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية: الشعب السوداني لن يقبل الحكومة السابقة في ثوب جديد

مسيرة مليونية أمام القصر الجمهوري لتيار نصرة الشريعة الأثنين

المراجع: اعتداء على المال العام في “15” جهاز حكومي

التيار

تريليون ونصف قيمة ممتلكات وأصول حزب المؤتمر الوطني

أكثر من”3″ آلاف شركة تتبع لحزب الرئيس المخلوع

اختراق في التفاوض بين المجلس العسكري وقوى التغيير

زين العابدين والشيخ والطيب بابكر يقدون استقالاتهم

اتجاه لفتح ملف سندس واتهام نافذين في النظام السابق بالفساد

القضارف: رئيس التشريعي المحلول يرفض تسليم السيارة الدستورية

الهيئة الفرعية لعمال وسائقي البصات السفرية ترفع الإضراب

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

البرهان: البشير ستتم محاكمته في جرائم قتل المتظاهرين

الصيحة

“الصيحة” تنشر تفاصيل ليلة القبض على”البشير”

تم استخدام أجهزة تشويش لحجب هواتفه وبدا متفاجئًا وغاضبًا

دستوريون ما زالوا يحتفظون بالعربات الحكومية في منازلهم

لجنة مشتركة بين المجلس العسكري وقوى التغيير لتجاوز الخلافات

“حميدتي”:”مضى عهد تهريب الذهب وسنوقف فوضى الحرامية

تجميد صناديق دعم السلام بجنوب كردفان والنيل الأزرق

محمد عطا يؤكد عودته لأرض الوطن

أخبار اليوم:

الفريق أول ركن زين العابدين والفريق أول جلال و الفريق أول شرطة الطيب يتقدمون باستقالاتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي

اتفاق بين المجلس االعسكري وقوي اعلان الحرية و التغيير لتشكيل لجنة مشتركة لبحث نقاط الخلاف

ثوار الاعتصام يعلنون اكتمال ترتيبات المليونية اليوم

إضراب عمال الأسمنت بمصنع عطبرة وأمر بتوقيف المصنع

السفير محمد عطا يخلي منزل السفارة بواشنطن ويرتب اوضاعه للعودة للبلاد

لجنة التحري في جرائم الفساد والمال العام تدعو المواطنين لتقديم دعاوى الفساد وتتوعد برفع الحصانات

المجلس العسكري: نؤمن بالدور الريادي لقوى الحرية و التغيير .