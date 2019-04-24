المجلس العسكري وقوى الحراك يتفقان على تشكيل لجنة

وأعلن المجلس اعترافه بقوى الحرية والتغييربقيادتها للحارك الشعبي حتى اسقاط الرئيس المخلوع عمر البشير
واضاف توافقنا في معظم جوانب المذكرة التي قدمتها لنا قوى الحرية والتغيير؛ ومن الممكن التوافق على نقاط الخلافية.
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