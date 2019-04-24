المجلس العسكري وقوى الحراك يتفقان على تشكيل لجنة

في تطور لافت اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في اجتماع اليوم الاربعاء على تشكيل لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية.

وأعلن المجلس اعترافه بقوى الحرية والتغييربقيادتها للحارك الشعبي حتى اسقاط الرئيس المخلوع عمر البشير

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق ركن شمس الدين كباشي؛ في تصريحات صحافية عقب اللقاء تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على وضع أسس جديدة لبناء السودان.

واضاف توافقنا في معظم جوانب المذكرة التي قدمتها لنا قوى الحرية والتغيير؛ ومن الممكن التوافق على نقاط الخلافية.