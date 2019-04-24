المجلس العسكري الإنتقالي ينظر في إستقالة ثلاثة من أعضائه

تقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي بإستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الإنتقالي وبحسب الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي الإستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.

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