الكباشي: الحوار مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه من الممكن التوافق على نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير، حيث أن الحوار معها قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة. وأكد كباشي خلال المؤتمر، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف مع القوى لوضع أسس جديدة، فلا حسابات خسارة وربح في الحوار، حيث أن هدفنا الأول والأخير هو مستقبل السودان.

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