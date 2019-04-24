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بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي

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الممتاز

وولفرهامبتون

x
20:45

آرسنال

مانشستر يونايتد

x
21:00

مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد

x
19:30

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فالنسيا

كأس إيطاليا

ميلان

x
20:45

لاتسيو

كأس ألمانيا

فيردر بريمن

x
20:45

بايرن ميونيخ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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