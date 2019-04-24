بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي

الدوري الإنجليزي الممتاز وولفرهامبتون x

20:45 آرسنال مانشستر يونايتد x

21:00 مانشستر سيتي الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد x

19:30 Advertisements فالنسيا كأس إيطاليا ميلان x

20:45 لاتسيو كأس ألمانيا فيردر بريمن x

20:45 بايرن ميونيخ

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