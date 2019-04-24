ابن سلمان يندد بالإرهاب وهو أول صانعيه وهذا ما قاله !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يتبجح في تصريحات عن محاربة الإرهاب واستئصال شأفته متناسيا أنه من صناع هذا الإرهاب في المنطقة بسياسته القمعية تجاه معارضيه والتي كان أبشعها وأكثرها إثارة للجدل جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيعه بالمنشار في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ابن سلمان ظهر في تسجيل مصور تداوله ناشطون، وهو يُعزّي والد أحد ضحايا العمليات الإرهابية ويؤكد له: “أنا أبيك (أريد منك) تعرف حاجتين: حق ولدك عندي بأخذه من كل إرهابي ومتطرف في البلد”، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها نفذت أحكام الإعدام بحق 37 من المواطنين السعوديين بعد إدانتهم “بالإرهاب”.

كما تداولوا فيديو آخر وهو يتوعد فيه الإرهابيين قائلا: “الإرهاب شوّه صورة الإسلام، وسنلاحقه حتى يختفي تماما من على وجه الأرض”.

وشن ناشطون هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي عقب تلك التصريحات، ووصفوه بأنه أحد صانعي الإرهاب الذي يدينه بسياساته التي خربت المملكة، ولفتوا إلى جريمة القرن البشعة التي ارتكبها بحق جمال خاشقجي.

وفيما يبدو أنه مخطط محكم للتخلص من معارضي النظام السعودي عبر وصمهم بتهمة الإرهاب (المغلفة الجاهزة)، نفذت وزارة الداخلية السعودية أمس، الثلاثاء، حكم الإعدام على 37 شخصا دفعة واحدة بتهم تتعلق بالإرهاب دون محاكمات.

ونقلت كالة أنباء السعودية الرسمية، “واس” عن وزارة الداخلية، أنها أصدرت اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد”.

ونشرت الوكالة قائمة بأسماء المتهمين وعدده 37 شخص.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية أن بعضا من المتهمين هاجموا مقرات لقوى الأمن باستخدام متفجرات وقتلوا عددا من عناصر الأمن وتعاونوا مع “قوى معادية للإضرار بمصالح البلاد العليا”.

وتنفذ أحكام الاعدام في السعودية عادة بضرب العنق.

وتشير إحصائيات نشرتها وكالة الأنباء السعودية إلى أن السلطات السعودية أعدمت منذ بداية هذه السنة 100 شخص على الأقل.