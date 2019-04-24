الرئيس الروسي بوتين يعين سفيرا لروسيا لدى الصومال وجيبوتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ميخائيل غولوفانوف، سفيرا لروسيا لدى الصومال وجيبوتي.

جاء في المرسوم الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية بهذا الصدد: “تعيين ميخائيل أليكسييفيتش غولوفانوف، سفيرا مفوضا وفوق العادة لروسيا الاتحادية لدى جمهورية جيبوتي”.

وبموجب مرسوم آخر، تم تعيين غولوفانوف، سفيرا مفوضا وفوق العادة لروسيا الاتحادية في الصومال أيضا.

وكان غولوفانوف قد شغل منذ عام 2013 منصب القنصل العام الروسي في مدينة عنابة بالجزائر. سبوتنيك المادة السابقة رئيس الفلبين يهدد بشن حرب على كندا…لهذا السبب الغريب المقالة القادمة تفاصيل مثيرة تكشف للمرة الأولى حول هجمات سريلانكا الدامية

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