إثيوبيا تعلن رسميا موقف “سد النهضة” بعد سقوط الرئيس عمر البشير

الخليج 365:

أعلنت وزارة المياه والري في إثيوبيا، أن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان لن تؤثر بشكل أساسي على مصير المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، لوزير الدولة في وزارة المياه والري فريهوت ولد هانا حول تقييم أداء الوزارة لتسعة أشهر، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال الوزير إن “المشروع التنموي للبلاد ليس معلقا على دولة أخرى”

وفي السياق نفسه، أعلنت الوزارة أنه سيتم افتتاح ثلاثة مشاريع للري الأسبوع المقبل.

نقلت الوكالة عن الخبير المائي أحمد فقيه، قوله إن التطورات الأخيرة التي جرت في السودان لن يكون لها تأثير سلبي، مضيفا أن بناء السد ليس قرارا سياسيا في السودان، بل هى مسألة للمصلحة الوطنية.