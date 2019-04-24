المجلس العسكري يجمد صناديق دعم السلام بـ(جنوب كردفان والنيل الأزرق)

التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : أخبار 51 مشاهدة أصدر المجلس العسكري الانتقالي في اجتماعه صباح يوم الأربعاء برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس قراراً بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق. Advertisements وقضى القرار بحسب (سونا) بحل مجالس الإدارات للصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية ووجه القرار اللجنة المختصة بحصر الممتلكات وضبط العهد واستلام المقار واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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