اعتماد يوم “الأحد” عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية

التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : أخبار 97 مشاهدة أصدر المجلس العسكري الإنتقالي قراراً باعتماد يوم الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بدلاً عن السبت في كل أنحاء البلاد ووجه المجلس الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القرار بحسب (سونا) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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