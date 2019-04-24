المجلس العسكري للأطباء : يمكنكم اختيار ممثليكم عبر جمعية عمومية جديدة

وجه المجلس العسكري الانتقالي ممثلاً في اللجنة الفئوية والاجتماعية وزارة الصحة بإعادة الكشف الموحد للأطباء، مشيراً إلى أهمية أن تكون سياسات وتشريعات الصحة الاتحادية مع وجود ممثلين للصحة بالولايات.

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وقال الفريق أول ركن طيار صلاح الدين عبد الخالق سيد أحمد يوم الأربعاء لدى لقائه بالكوادر الطبية والصحية بقاعة الصداقة، قال “إنه وفي ظل تعطيل الدستور حالياً على الجمعية العمومية للأطباء الانعقاد لاختيار ممثليها خاصة وأننا نؤسس لدولة القانون والحرية والعدالة”.

وقال عبد الخالق بحسب وكالة السودان للأنباء – “إننا وطنيون مثلنا مثلكم وإننا مستعدون لتسليم السلطة اليوم قبل الغد”، مؤكداً ضرورة أن يكون الحوار هو الأساس لتجاوز الخلافات، وأشار إلى أن تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير تتمتع بكوادر مؤهلة ولها إسهامات كبيرة ويمكن أن تحدث التغيير من خلال تشكيل الحكومة. وأضاف “إننا مستعدون للجلوس مع تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير من أجل بناء وطن مستقر وآمن” ، مؤكداً أن القوى في الميدان هي القوى الحية و الفاعلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)