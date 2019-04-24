بالفيديو : الثائر أحمد الضي بشارة يعتذر عن تقديم تعليق رياضي لتلفزيون السودان بسبب شباب وكنداكات الاعتصام

أعتذر الناشط والثائر أحمد الضي بشارة عن تقديم نموذج للتعليق الرياضي وذلك عندما طلب منه مذيع البرنامج الذي استضافه في برنامج (هنا السودان) حيث ذكر قائلاً :(الوضع الأن وضع ثوري حتى المهرجانات الرياضية التي تمت دعوتنا لم نشارك بها.

وأوضح بشارة أنه لم يذهب المهرجانات (تضامناً مع الثوار و الشباب والكنداكات) مضيفاً ( نخلي أخلاقنا رياضية) .وكان تلفزيون السودان قد بث حلقة من برنامجه هنا السودان استضاف عبره الناشطين أحمد ومصعب الضي بشارة الذين برزا على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يدعوان ويساهمان في الحراك الثوري ضد النظام المخلوع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)