وفاة وإصابة (336) مواطناً بالحصبة في شرق دارفور

كشفت مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بشرق دارفور، دار السلام عبد الله، عن وفاة وإصابة (336) مواطناً بالحصبة في محليات الولاية المختلفة، وسجّلت محليتا بحر العرب وأبو جابرة أكثر الإصابات.

وأعلنت دار السلام في تصريحات أمس، أنّ أغلب المصابين من الأطفال، وأكّدت وفاة (26) منهم بنسبة (7%)، ونوهت إلى أن المرض منتشرٌ في الـ (8) محليات عدا شعيرية التي قالت إنها لم تُبلِّغ عن إصابة.

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وناشدت دار السلام،بحسب صحيفة الصيحة – الأُسر بأخذ الحيطة والحذر وتناوُل الجرعات المُتعلِّقة بالحصبة بالمراكز الصحية، وأكدت أنّها تقدم الخدمة على مستوى المحليات، ودعت لضرورة عدم الاستجابة للعادات والتقاليد المتعلقة بالعلاج التقليدي المُترسّخ وسط المجتمعات الريفية، ونوّهت إلى أنّ مثل هذه العادات تسهم في فقد المزيد من الأرواح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)