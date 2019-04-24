العالقون بسلطة الطيران المدني ينظمون موكباً للقيادة العامة

التاريخ: 24-أبريل-2019
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نظم العالقون بسلطة الطيران المدني يوم الأربعاء موكباً ابتداءً من شارع أفريقيا وحتى مواقع الاعتصام جوار القيادة العامة، ونصبوا خيمة للمطالبة بإعادتهم للعمل واسترداد حقوقهم التي تم إيقافها منذ خمسة أعوام.
وأوضح عضو لجنة العالقين، خالد محمد إبراهيم، بحسب وكالة السودان للأنباء، أن الإيقاف تم دون أي سند قانوني من قبل سلطة الطيران المدني وأن القرار صدر من جهة غير مختصة، مبيناً أن مرتبات العاملين كانت تصل من وزارة المالية ولا يعلمون عنها شيئاً.
وأشار خالد إلى أنهم تلقوا عرضاً من سلطة الطيران بإعادتهم للعمل وفق عقد اختياري تم رفضه من قبل العالقين، مطالباً بإعادتهم للخدمة وفق الشروط التي كانوا يعملون بها، وتقدم خالد بالتهنئة للشعب السوداني بنجاح ثورته، معرباً عن أمله في إعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها في العهد الجديد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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