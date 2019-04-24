واشنطن تدعو لتشكيل حكومة مدنية في السودان

شددت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقيه،مكيلا جيمس؛ على ضرورة تشكيل حكومة مدنية في اقرب وقت.

وقالت جيمس فى تصريح صحافى امس الثلاثاء أن لقاءها برئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان كان بناءا، تناول الاوضاع بالسودان والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

واضافت اللقاء ركز أيضا على أهمية أن يكون الحوار بشأن الفترة الانتقالية شاملا لكلة قطاعات الشعب السودانى والتأكيد على أن الفترة الانتقاليه ستنقل السودان إلى وضع جديد يستجيب لتطلعات الشعب.

وأكدت ميكلا استعداد واشنطن الاستمرار فى الحوار مع المجلس العسكرى خلال الفترة القادمة، و دعمها لخيارات الشعب السودانى.

واضافت أن الوقت يمر بما يستوجب على الحكومة الإسراع فى تشكيل حكومة مدنية تستجيب لتطلعات الشارع.