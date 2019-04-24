قرار بتجميد صناديق دعم السلام والإعماربجنوب كردفان والنيل الأزرق

أصدر المجلس العسكري الإنتقالي في إجتماعه صباح اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس قرارا بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق. وقضي القرار بحل مجالس الإدارات للصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية ووجه القرار اللجنة المختصة بحصر الممتلكات وضبط العهد وإستلام المقار وإستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية.

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