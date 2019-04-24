أصدر المجلس العسكري الإنتقالي قرار بإعتماد يوم الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بدلا عن السبت في كل أنحاء البلاد. ووجه المجلس عبر في تغريدة عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك االجهات المختصة بإتخاذ مايلزم لإنفاذ القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري الإنتقالي يعتمد يوم الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.