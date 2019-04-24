محاولات لإثناء الكاردينال عن قراره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مصدر مطلّع إن الاستقالة التي دفع بها رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال نهائية ولا رجعة فيها، مؤكدًا أنها ليست مناورة أو ما شابه.

وأوضح المصدر والذي ـ فضّل حجب اسمه ـ أن المجلس رفض خطوة الكادرينال بصورة رسمية.

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وأكّد أنّ هناك خطوات جادة من المجلس مع الرئيس المستقيل لإثنائه عن قراره واستمراه حتى إكمال دورته.

وكان أشرف الكاردينال قد دفع باستقالته بصورة رسمية اليوم”الأربعاء” على نحو مفاجئ.

وودّع الهلال”الثلاثاء” بطولة الكنفدرالية على حساب النجم الساحلي بعد الخسارة إيابًا بهدفين مقابل هدف.