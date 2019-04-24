الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

محاولات لإثناء الكاردينال عن قراره

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مصدر مطلّع إن الاستقالة التي دفع بها رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال نهائية ولا رجعة فيها، مؤكدًا أنها ليست مناورة أو ما شابه.

وأوضح المصدر والذي ـ فضّل حجب اسمه ـ أن المجلس رفض خطوة الكادرينال بصورة رسمية.

Advertisements

وأكّد أنّ هناك خطوات جادة من المجلس مع الرئيس المستقيل لإثنائه عن قراره واستمراه حتى إكمال دورته.

وكان أشرف الكاردينال قد دفع باستقالته بصورة رسمية اليوم”الأربعاء” على نحو مفاجئ.

وودّع الهلال”الثلاثاء” بطولة الكنفدرالية على حساب النجم الساحلي بعد الخسارة إيابًا بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاولات لإثناء الكاردينال عن قراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا