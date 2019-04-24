شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال البنك الزراعي: إن فائض إنتاج القمح بمشروع الجزيرة وصل إلى (1.62) مليون جوال، بقيمة سداد بلغت (1.3) مليار جنيه، وأعلن مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة، ذو الكفل أحمد الأمين، طبقاً لـ(سونا) استلامهم (2) مليون جوال قمح، مشيراً إلى أن عمليات شراء الفائض ما تزال مستمرة، وأهاب بالمزارعين الإسراع في تسليم المنتج قبل قفل (الشون) مطلع مايو المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (1.62) مليون جوال فائض إنتاج القمح بمشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.