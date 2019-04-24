لجنة من وزارة الصناعة لتذليل معوقات وعقبات عمليات الصادر

الخليج 365 : أعلنت وزارة الصناعة عن تكوين لجنة تضم وزارة الصناعة التجارة والهيئة السودنية للجمارك وديوان الضرائب وبنك السودان والغرفة القومية للمصدرين مهمتها تذليل العقبات والمعوقات التي تواجه قطاع الصادر بصورة جزرية.

وأكد وكيل وزارة الصناعة عبد الرحمن عجب أحمد إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم (الأربعاء) استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للمصدرين حتي يسهموا في عجلة الاقتصاد القومي.

وأشار لدى لقائه بالغرفة القومية للمصدرين إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بصدد القيام بتحليل كل ما يتلق بالصادر حتى نصل بالسلع السودانية إلى المنافسة في الأسواق العالمية. وبحث الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصادر، مؤمناً على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وداعمة لاستفادة القصوى من حصائل الصادر والنهوض بهذا القطاع ليؤدي دوره في عجلة الاقتصاد القومي باعتباره من أكبر القطاعات التي يعول عليها في استجلاب العملات الصعبة. المادة السابقة إنخفاض أسعار المواشي بالخرطوم المقالة القادمة (1.62) مليون جوال فائض إنتاج القمح بمشروع الجزيرة

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