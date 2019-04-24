انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجل سعر جرام الذهب انخفاضاً طفيفاً أمس ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (1610) جنيهات بدلا عن (1618) جنيهاً. وأرجع شيخ الصاغة بالخرطوم السيد محمد مصطفى، الانخفاض في أسعار الذهب بأنواعه المختلفة، كويتي وبحريني وسعودي لعدم توفر السيولة ولاهتمام المواطنين بتوفير احتياجاتهم الأسياسية لشهر رمضان المعظم

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