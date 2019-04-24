المجلس العسكري يكشف عن استجلاب خط جديد لمطبعة العملة لحل أزمة السيولة

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، عن استجلاب خط جديد لمطبعة العملة، وعن استمرار عمليات الطباعة لحل أزمة السيولة حتى تعود الثقة في الجهاز المصرفي قريباً وتعود عمليات السحب كما كانت في السابق.

والتقى حميدتي يوم الأربعاء بالقصر الجمهوري وفد اتحاد أصحاب العمل، وبحث معه عدداً من قضايا الراهن الاقتصادي.

وكشف خلال كلمته عن بداية دفع ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية، مؤكداً حرصهم على تأمين شركات ومصانع الذهب بكافة الولايات في أعقاب ظهور تفلتات ونهب لبعضها، وقال للوفد “نحن من الآن ما دايرين كلام دايرين فعل”.

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وقطع نائب رئيس المجلس العسكري بحسب ما نقلته الشروق – أنهم يعملون بطاقتهم القصوى لتأمين احتياجات البلاد الضرورية، وكشف عن نشر قوات “الدعم السريع” بكافة ولايات البلاد لتأمين المواطنين وممتلكاتهم .

وأكد حميدتي بالقول، “نحن كمجلس عسكري جاهزون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا هم جاهزون، لكن والله تاني ما بنرحم زول فاسد وسنكون له بالمرصاد”.

من جهته أعلن وفد اتحاد أصحاب العمل مباركته لخطوة المجلس العسكري، وأشادوا بدور قوات “الدعم السريع” والقوات المسلحة في حفظ دماء المواطنين.

وقال ممثل الاتحاد علي محمد الحسن أبرسي، إن أولى بشائر هذه المرحلة هو الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار، ما يعني أن المجلس العسكري الانتقالي يسير بخطوات جيدة، وأضاف أن هبوط الدولار سببه توقف الشركات الحكومية التي كانت تسيطر على المشهد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)