الجبهة الوطنية للتغيير:نحن شركاء أصيلون في التغيير

أكدت الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 22 حزبا أنها شريك أصيل في التغيير الذي تم في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الدكتور محمد علي الجزولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاربعاء بـحسب (سونا)، إن الجبهة بادرت بالاتصال بقوى إعلان الحرية والتغيير وأبدت رغبتها في التوقيع على إعلان الحرية إلا أنها رفضت .

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وأكد أن موقف الجبهة الوطنية كان ينطلق من حرصها على وحدة المعارضة ووافقت على أن يكون تجمع المهنيين وكيل مدرسة الثورة التي انطلقت بالدمازين في 13 ديسمبر .

وأشار إلى أن الجبهة الوطنية للتغيير تنطلق من رؤية غير إقصائية ,واعتبر الجزولي أن رفض قوى إعلان الحرية والتغيير طلب قوى الجبهة الوطنية للتغيير يجعل طريق التغيير- الذي لن يسع الجميع- سينشئ دولة لن تسع الجميع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)