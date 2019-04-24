التاريخ: 24-أبريل-2019
92 مشاهدة
أكدت الجبهة الوطنية للتغيير التي تضم 22 حزبا أنها شريك أصيل في التغيير الذي تم في البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الدكتور محمد علي الجزولي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاربعاء بـحسب (سونا)، إن الجبهة بادرت بالاتصال بقوى إعلان الحرية والتغيير وأبدت رغبتها في التوقيع على إعلان الحرية إلا أنها رفضت .
وأكد أن موقف الجبهة الوطنية كان ينطلق من حرصها على وحدة المعارضة ووافقت على أن يكون تجمع المهنيين وكيل مدرسة الثورة التي انطلقت بالدمازين في 13 ديسمبر .
وأشار إلى أن الجبهة الوطنية للتغيير تنطلق من رؤية غير إقصائية ,واعتبر الجزولي أن رفض قوى إعلان الحرية والتغيير طلب قوى الجبهة الوطنية للتغيير يجعل طريق التغيير- الذي لن يسع الجميع- سينشئ دولة لن تسع الجميع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الوطنية للتغيير:نحن شركاء أصيلون في التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.