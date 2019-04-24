التاريخ: 24-أبريل-2019 فى : أخبار 68 مشاهدة كشف رئيس دائرة الرصد والشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، البروفيسور أبو القاسم قور، عن سعي “جهات” لحرق والعبث بإرشيف شكاوى انتهاكات النظام السابق. وأكد قور بحسب (الصيحة)، أنّ الإرشيف يشمل شكاوى ضد أجهزة الدولة السابقة المُختلفة، وانتهاكات تشمل الحق في التقاضي والحياة والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، وقال إنّ دائرة الرصد تقدّمت بطلبٍ للمجلس العسكري لحماية الإرشيف والتي وافقت عبر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، بتوفير الحماية اللازمة للإرشيف، وأوضح أنّ الخطوة جاءت لأهمية الإرشيف في الكشف عن كَثيرٍ من الانتهاكات للنظام السابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهات تسعى لحرق انتهاكات النظام السابق بمفوضية حقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.