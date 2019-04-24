بالفيديو : مواطنو مسقط رأس البشير بحوش بانقا .. حزن كبار السن وسخط شبابي

كشف مواطنون من قرية حوش بانقا مسقط رأس الرئيس المخلوع عمر حسن البشير بأنه كان يفضل أهله وذويه عنهم حيث ذكر أحد المتحدثين بأن أقرباءه امتلكوا السيارات و الأراضي الزراعية والأبقار ، مشيراً إلى أن مواطنوا القرية لم يجدوا منه شيئاً.
هذا وقد عبر مواطن مسن عن حزنه لانتهاء حكمه بينما ذكر آخر بأنه كان متواضعاً أكثر من الذين دونه كما ذكر أحد الشباب بأنه كان على استعداد للخروج في التظاهرات ضده إذا اندلعت في القرية معبراً عن سخطه مردداً شعار الثورة المعروف (تسقط بس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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