الصين: السودانيون قادرون على تجاوز المصاعب الراهنة

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الأربعاء، السفير الصيني بالخرطوم ماكسين مين، في إطار التشاور بين البلدين، والذي أكد ثقة بلاده في قدرة السودانيين على تجاوز المصاعب الراهنة.

وأوضح السفير الصيني في تصريح صحفي عقب اللقاء أن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالبلاد ومجهودات المجلس العسكري الانتقالي في الحصول على إجماع سوداني حول الفترة الانتقالية.

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وقال مين إن بلاده تثمن الدور الذي يضطلع به المجلس العسكري الانتقالي في هذه المرحلة خاصة فيما يلي قيادة الحوار بين جميع المكونات السياسية للوصول إلى اتفاق.

وأكد بحسب ما نقلته الشروق – أن بلاده تشجع كل القوى السياسية السودانية بالعمل معاً، وأن تركز في حواراتها على إرساء الاستقرار بالسودان وتطوير الاقتصاد السوداني والعمل على تحقيق مصالح الشعب السوداني والاتفاق على عبور هذه المرحلة.

وعبر السفير الصيني عن ثقته في قدرة السودانيين وحكمتهم التي تمكنهم من تجاوز المصاعب الراهنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)