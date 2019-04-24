قبل الفوات !!

*وقبيل السقوط كتبنا (فات الأوان)..

*وذلك حين استشعرت (الإنقاذ) الخطر وحاولت (إنقاذ) نظامها…و منسوبيها..

*وقد كان المنسوبون هؤلاء يعرضون عن كل نصائحنا لهم..

*فهم لا يحبون الناصحين…وإنما المطبلين..

*ونصائحنا هذه لم تكن لأجل سواد عيونهم…ولكن إشفاقاً على شعب طحنته المعاناة..

*وأكثر من لا يحب النصح منهم كبيرهم الذي علمهم (السُكر)..

*علمهم كيف يسكرون بخمر السلطة – والمال – إلى حد الهذيان بساقط القول..

*فألسنتهم كانت الأشد بذاءة في تاريخ بلادنا السياسي..

*وأيديهم كانت الأسرع إلى المال العام رغم شعارات الدين…واللحى على الوجوه..

*وشهوتهم للدنيا كانت الأفظع من بين رصفائهم السابقين كافة..

*فقد انغمسوا في ملذات الدنيا وهو يصرخون (ما لدنيا قد عملنا…نحن للدين فداء)..

*والآن يتظاهرون بحرصهم على الدين هذا خوفاً من الشيوعيين..

*وهل يمكن للشيوعيين هؤلاء أن يسيئوا للدين بأكثر مما أساءوا إليه هم؟..

*فالشيوعيون لا يكذبون…ولا يسرقون…ولا يقتلون..

*ثم إنهم يصلون ؛ والكاميرات التي لا تكذب تنقل صلواتهم الجماعية بساحة القيادة..

*وهذا بافتراض – طبعاً – أن المعتصمين جميعهم شيوعيون..

*وأن تجمع المهنيين هو واجهة للحزب الشيوعي ؛ يأتمر بأمره…وينفذ رغباته..

*وأن الملايين التي خرجت إلى الشوارع كلها (حمراء) الهوى..

*وهذا قطعاً خيال ٌتتقاصر دونه خيالات إسحاق (السكرى)…في أواخر ليله..

*وبالمناسبة ؛ إسحاق هذا سخر منا حين كتبنا (فات الأوان)..

*فهو يعتقد جازماً أن نظامه هذا أُوتي موثقاً من الله بأن يبقى لحين قيام الساعة..

*أو إلى حين تسليمها لعيسى…رغم إنه ما من عيسى..

*المهم ؛ هذا الخيال (الخبيث) هو ما يحاول بقايا النظام إقناع مجلس برهان به..

*وذلك عبر ثلاثة من أعضائه المشكوك في إخلاصهم للثورة..

*ومعذورون الذين يشكون فيهم هؤلاء…فهو شكٌّ لم يتسلل إلى نفوسهم من فراغ..

*فبخلاف ثلاثي المجلس ما زالت مؤسسات الدولة تعج بذيول النظام..

*ومنها الشرطة…والخارجية…والمالية…والمصارف…وأجهزة الإعلام الرسمي..

*وذلك فضلاً عن عديد الواجهات الإنقاذية…الطفيلية..

*فالمطلوب من البرهان – والذي نثق فيه – الاستماع إلى صوت الثورة…لا أعدائها..

*ولا كذلك إلى أصوات من كانوا (موالين) لآخر لحظة..

*ومطلوبٌ من التجمع أيضاً ألا يستعدي (كل) المجلس العسكري…بسبب (ثلاثة)..

*وألا يغالي في مطالبه…إلى حد إرهاق البرهان وصحبه..

*وألا يترك أمر التحدث باسمه إلى من يسيئون إليه بأكثر مما يعبرون عنه..

*وألا يغيب عن باله أن حرمان ثلاثين عاماً لا يمكن تعويضه في أيام..

*هذا هو المطلوب بـ(أعقل) ما يمكن..

*قبل فوات الأوان !!.

صلاح الدين عووضه

الانتباهة