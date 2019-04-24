دقلو يؤكد العثور على أموال طائلة تخص النظام المخلوع

أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، العثور على أموال طائلة تخص النظام المخلوع، مشدداً على أن كل من أفسد سيحاسب، وأن الأموال التي نهبت سترد والقانون سيأخذ مجراه.

وأوضح دقلو خلال ترؤسه، الثلاثاء، بقاعة وزارة الداخلية اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني، أن كل الأموال التي تم العثور عليها تم توريدها في حساب بنك السودان المركزي لتوفير القمح والدواء والوقود.

وقال إن زمن المجاملة والوساطة قد انتهى دون رجعة، وإن المفسدين والمجرمين ستتم محاسبتهم وفق القانون، مؤكداً أن البلد تتمتع بخير كثير.

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واستعرض الاجتماع الذي ترأسه دقلو، تقرير خريف العام ٢٠١٨، وخطة خريف ٢٠١٩.

وأكد دقلو بحسب ما أوردته شبكة الشروق – دعمه ومساندته للمجلس القومي للدفاع المدني، داعياً أن يكون التنفيذ أولاً بأول وتكوين لجان بالولايات للوقوف على الأحوال من قريب وإيجاد المعالجات اللازمة لمخاطر الخريف.

ومن جانبه، دعا عضو المجلس العسكري الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، إلى نشر التوعية والتثقيف وسط المواطنين للمحافظة على نظافة المجاري ومصارف السيول والأمطار وعدم السكن في مناطق الهشاشة.

وأشار إلى دعم المجلس القومي، بجانب الاهتمام بالموارد البشرية وتقوية مشروع الإنذار المبكر وتجهيز الآليات والأجهزة الفنية استعداداً لفصل الخريف والعمل على زيادة مشاريع تخزين المياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)