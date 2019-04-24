عاجل| السودان : اجتماع للمجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير بالقصر مساء اليوم، بعد تراجعهم عن مقاطعة المجلس

في تطور جديد قدم المجلس العسكري الإنتقالي الدعوة لقيادات قوى الحرية والتغيير لإجتماع بالقصر الجمهوري مساء الأربعاء ٢٤ أبريل، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت في مؤتمرها الصحفي ظهر الأربعاء تراجعها عن مقاطعة المجلس العسكري الانتقالي بأكمله، وحصر المقاطعة فقط على اللجنة السياسية بالمجلس.

وقال القيادي “عمر الدقير ” متحدثاً بإسم القوى بأنهم لم يقاطعوا المجلس العسكري إنما قاطعوا ” اللجنة السياسية” في المجلس.

وسبق أن أعلنت قوى الحرية مقاطعتها للمجلس العسكري الانتقالي وعدم الاعتراف به، وتصعيد الحراك الثوري، من خلال خطاب جماهيري يوم الاثنين الماضي بساحة الاعتصام أمام القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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وتأتي هذه التطورات المتسارعة بعد إمهال القمة الإفريقية المجلس العسكري السوداني فترة ثلاثة أشهر لاستعادة النظام الدستوري، بدلاً عن ١٥ يوماً التي منحت قبلها.

وأوصى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة أشهر، بتوافق مع المجتمع الدولي.

وكان عدد من القادة الأفارقة التقوا في القاهرة الثلاثاء بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلون رفيعو المستوى عن الشركاء الإقليميين للسودان: تشاد، الكونغو، جيبوتي، رواندا جنوب أفريقيا الصومال إثيوبيا “رئيس الايجاد، جنوب السودان”، في قمة تشاورية في القاهرة لبحث التطورات الأخيرة في السودان، وقدم “السيسي” عن السودان إحاطة حول التطورات الأخيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)