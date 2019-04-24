دلقو يتوعد بعقوبات صارمة لمهربي الذهب

قال نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ أن المجلس لن يسمح بتهريب الذهب؛ وسيلغى أي اتفاقات مع الشركات الاجنبية لاتعود بمصلحة على البلاد.

وأضاف لدى لقائه اليوم الاربعاء باتحاد أصحاب مصانع التعدين الأهلي؛ إن عهد تهريب الذهب انتهى؛ وتابع (من هذا اليوم ما دايرين جرام واحد يطلع برة البلد، وسنوقف كل من يريد سرقة الذهب".

وتوعد دلقو بفرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذه القرارات.