وزارة التعليم الإماراتية توقع مذكرة تفاهم لتطوير مهارات موظفيها

أبرمت وزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم لتنمية المهارات التقنية لموظفى وزارة التربية والتعليم فى عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وذلك على هامش معرض "الشرق الأوسط 2019" المقامة فعاليته فى أرض المعارض بأبوظبى.

وقع الاتفاقية حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وعن شركة مايكروسوفت أشار أنتوني سالسيتو نائب رئيس قطاع التعليم حول العالم لدى الشركة وذلك فى مقر انعقاد معرض "الشرق الأوسط فى أبوظبى بحضور عدد من القيادات التربوية.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم دعم رؤية الوزارة المتمثلة في رفع مستوى القوى العاملة لديها من خلال برامج متخصصة، والذى يتماشى بدوره مع أحدث التوجهات التكنولوجية في العالم ، كما سيحصل مهندسى الوزارة على عدد من الدورات التدريبية التي تنتهج مسارات تعليمية مختارة فى مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة وغيرها.

ومن جانبه، أكد حسين بن إبراهيم الحمادي أن وزارة التربية والتعليم تضع من بين أهدافها الاستراتيجية العمل بشكل متواصل على تطوير مهارات موظفي وزارة التربية بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ذات الصلة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى بما يسهم في تحقيق قفزة نوعية لدى الموظفين في المجالات المحورية المتصلة بالمستقبل وما يرتبط بها من مهارات بات من الواجب اتقانها. كما أكد حرص الوزارة على عمل شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص لبناء القدرات و تطوير الكفاءات بالوزارة.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل وباستمرار على مد جسور التعاون البناء مع أعرق بيوت الخبرة العالمية، بغية الوقوف على آخر المستجدات وأحدث الإصدارات والتقنيات التى تبتكرها الشركات والمؤسسات العالمية، وذلك للمواءمة بين خطى وزارة التربية والتعليم الرامية لتسريع وتيرة الانتقال لعصر الاقتصاد المعرفي وبين ما يطرأ فى ذات الشأن على المستوى العالمى.

