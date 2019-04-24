البنتاغون: الولايات المتحدة ليست مهتمة بسباق تسلح مع روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة “ليست مهتمة بسباق تسلح مع روسيا وابتكار أنواع جديدة من الأسلحة”.

وأضافت “البنتاغون” أن سياسة روسيا “تصعِب من الوصول إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات بشأن الحد من التسلح”.

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