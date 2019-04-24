مواكب الصحفيين .. دعوة للتغيير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علي مدى أكثر من عشرين عاماً، ظلت الصحافة السودانية والمؤسسات الإعلامية بالدولة، تعمل في وسط ظروف صعبة من ناحية عدم إتاحة الحريات الصحفية والرقابة القبلية والمصادرة والاعتقالات، وعدم توفر المعلومات، وكذلك تغيير بيئة العمل بمؤسسات الدولة التي أصبحت حكراً على المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني، بحسب سياسة التمكين التي كانت تنتهج، ولكن هذه الصورة الآن في طريقها للزوال، لتصبح الصحافة حرة من الرقابة الأمنية، ويطالب منتسبوها بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى إنهاء حالة التمكين

خاصة وأن المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر قراراً بإلغاء القوانين المقيدة للحريات على الصحافة، ولأجل ذلك اتخذت شبكة الصحفيين السودانيين خطة بتسيير مواكب إلى كل المؤسسات الإعلامية الحكومية، بغرض التنبيه لضرورة انتهاج سياسة إعلامية جديدة، مبنية على المهنية وليس على التمكين .

صحافة حرة

تحت شعار (الصحافةُ الحرةُ باقيةٌ والطغاةُ زائلون) تتواصل مواكب شبكة الصحفيين السودانيين، وبعد أن نظمت موكباً لوكالة السودان للأنباء (سونا) قبل أيام، قادت الشبكة أمس موكباً لوزارة الإعلام الاتحادية،.. هتافات الموكب كانت تطالب بصحافة تتمتع بالحريات وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات .

موكب وزارة الإعلام

تقدم موكب وزارة الإعلام بالأمس قيادات شبكة الصحفيين مع رموز العمل الصحفي، ورفعت لافتات تُطالب بتحرير أجهزة وزارة الإعلام الرسمية من كوادر النظام البائد، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم إفلات الجناة. ودعا عدد من المتحدثين بأن المرحلة القادمة هي للتغيير وتطبيق معايير المهنية عبر القوانين التي لا تقيد العمل الصحافي، والعمل على تجويد التحرير الصحفي، وتوفير البيئة العملية الصالحة، وتحسين الأجور، وإتاحة فرص التدريب للصحفيين، وتمكينهم من الحصول على المعلومات، وقال ممثل شبكة الصحفيين خالد ماسا إن هذا الموكب الثاني للشبكة في إرسال رسالة بأن مسؤولية الصحفيين هي الالتزام بإعلان الحرية والتغيير،

وقال ممثل العاملين بالإذاعة والتلفزيون القومي مجدي علي إن التمكين طال كل إدارات التلفزيون القومي، وحان الوقت الآن لعودة كل المهنيين الذين تم تشريدهم، وخروجنا الآن لتحرير هذه المؤسسات، وأضاف مجدي أنهم بصدد العمل على سن قانون لهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يمكِّن العاملين من ممارسة المهمة، والتركيز على قضايا الناس دون تسلط من أجهزة الأمن وتوجيهاته .

مواكب متواصلة

ويقول مدير تحرير صحيفة التيار خالد فتحي إن هذه المواكب جاءت استجابةً لنداء تجمع المهنيين السودانيين بالعودة لتنظيم المواكب المهنية والفئوية؛ واستكمالاً لخطة شبكة الصحفيين السودانيين لتحرير مؤسسات الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية من قبضة النظام البائد، موضحاً أن الدعوة ليست للصحفيين فقط، بل الدعوة للصحفيين والعاملين بوزارة الإعلام والإتصالات وأجهزة ومؤسسات الإعلام الرسمية وعلى رأسها الإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء (سونا) والقنوات الفضائية وإذاعات الـ (FM) العاملة بالسودان.