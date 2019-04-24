الخليج 365:

ألقت الشرطة القبض على شاب بتهمة اغتصاب طفلة بمنطقة أمبدة غرب أم درمان.

وحسب مصادر (السوداني)، فإن أسرة الضحية البالغة من العمر (12) عاماً كانت قد أخطرت الشرطة بعد أن أفصحت لهم بأن المتهم اغتصبها، حيث نلقتها الشرطة إلى المستشفى التي أكد تقرير الطبيب واقعة الاغتصاب، عليه أوقفت الشرطة المتهم الذي يجاورهم في المنطقة، ودونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (45) من قانون الأسرة والطفل. المادة السابقة مصرع شاب اثر سقوطه من أعلى عمارة بالخرطوم…. المقالة القادمة تفاصيل هبوط طائرة اضطرارا بمطار شندي….

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شاب اغتصب طفلة بأمبدة.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.