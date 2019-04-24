السفير الصينى يؤكد دعم بلاده للمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان

أكد سفير الصين لدى الخرطوم، ما شين مين، إن بلاده تثمن الدور الذي يضطلع به المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في هذه المرحلة، خاصة قيادة الحوار بين جميع المكونات السياسية للوصول إلى اتفاق.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء بالقصر الجمهوري بالخرطوم، في إطار التشاور بين البلدين.

وأوضح السفير الصيني، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول الوضع السياسي الراهن بالسودان، ومجهودات المجلس العسكري الانتقالي في الحصول على إجماع سوداني حول الفترة الانتقالية.

وقال السفير إن بلاده تشجع كل القوى السياسية السودانية على العمل معا، وأن تركز في حواراتها على إرساء الاستقرار بالسودان، وتطوير الاقتصاد السوداني، والعمل على تحقيق مصالح الشعب، والاتفاق على عبور هذه المرحلة، وأعرب عن ثقته في قدرة السودانيين وحكمتهم التي تمكنهم من تجاوز المصاعب الراهنة.

وفي سياق متصل، التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم، بسفير إثيوبيا لدى الخرطوم، شفراو جارسو.

وأكد السفير، في تصريح صحفي، دعم بلاده لخيار الشعب السوداني والخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة في هذا الشأن.

وقال إن بلاده حريصة على متابعة ما يجري في السودان عن كثب باعتبارها رئيسا لمنظمة الإيجاد والسودان دولة شقيقة وجارة.

ونوه بأن اللقاء تناول القمة التي عقدت في القاهرة بشأن الأوضاع في السودان، وقال "نحن ندعم خطواتها"، معربا عن أمله في أن يجيز مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي قرارات تلك القمة وأن تسير الأمور على الوجه المطلوب.