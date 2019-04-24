موعد مباراة ولفرهامبتون ضد أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

ويسعى أرسنال للفوز اليوم وتحقيق النقاط الثلاث للوصول إلى المركز الرابع والاقتراب من توتنهام صاحب المركز الثالث، حيث يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 66 نقطة، فيما يحتل ويلفرهامبتون المركز العاشر برصيد 48 تقطة.
ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم حافلة بالأهداف خاصة وأن كل فريق يمتلك ترسانة هجومية حيث سجل أرسنال 68 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بينما أحرز ولفرهامبتون 41 هدفا.
وفي نفس الوقت يعانى كل فريق دفاعيًا حيث استقبلت شباك المدفعجية 43 هدفا، فيما تلقى الذئاب 42 هدفا.
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