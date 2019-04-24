أخبار لا تفوتك| إخلاء جزيرة سواكن.. وقرار هام من المعارضة (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

المجلس العسكري السوداني يدعو قادة المحتجين لاجتماع عاجل

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء الأربعاء، فيما تستمر التظاهرات المطالبة بتسليم السلطة لإدارة مدنية.

وجاء في بيان "المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري مساء اليوم (الأربعاء)".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان، التمسك بمطلب مدنية السلطة التي ستقود عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

كما أعلنت خلال مؤتمر صحافي أنها قررت تعليق التفاوض مع المجلس الانتقالي العسكري، موضحة أن الأمر ليس تعنتاً على الإطلاق.

وتلا الفاتح حسين بيان قوى الحرية التغيير، مؤكداً أنهم شرحوا للجنة الاتصال التي تنسق مع المجلس العسكري الانتقالي مطالب المعارضة، وعلى رأسها تأليف مجلس انتقالي مدني يضم عسكريين.

من جهته، أعلن عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السودانى، والقيادي في قوى الحرية والتغيير، أن المعارضة لن تجلس مع اللجنة السياسية قبل اعتراف المجلس بقوى الحرية والتغيير.

كما أكد على ضرورة أن يتضمن المجلس الانتقالي عسكريين ومدنيين.

وأوضح أن تحفظات قوى الحرية والتغيير على اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، وليست بالمطلق، مضيفاً: "لا مانع لدينا من مواصلة التفاوض مع المجلس العسكري، ولكن يجب أن نجلس معاً بغية التوصل إلى حل".

إلى ذلك، تطرق إلى الفترة الانتقالية، معتبراً أنها يجب أن تكون 4 سنوات وليس سنتين كما أعلن سابقاً المجلس العسكري.

كما شدد على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح وطن يضم الجميع، وتأسيس دولة مدنية تعترف بالتنوع في السودان.

المجلس العسكري: أبواب التفاوض مفتوحة حول رؤية "الحرية والتغيير" التي قدمتها لنا

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أن أبواب التواصل والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للمجلس.

وكان القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير صديق يوسف، التي تقود الاعتصام بالقيادة العامة للجيش، قد أعلن أنها ستقبل دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الدعوة لم تصلهم رسميا حتى الآن.

وقال يوسف، اليوم الأربعاء، تصريح لوكالة "سبوتنيك": "سنقبل طبعا دعوة المجلس العسكري الانتقالي مساء اليوم الأربعاء"، مضيفا: "وكان أمر تعليقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي واضحا منذ البدء، حيث أعلنا أننا لن نتفاوض مع رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عمر زين العابدين".

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وتابع: "سمعت أنباء اليوم أن المجلس العسكري الانتقالي قد أقال كل من الفريق عمر زين العابدين والفريق جلال الدين الشيخ والفريق الطيب بابكر".

وأشار يوسف: "حتى الآن لم تصلنا الدعوة رسميا لكن إذا جاءت الدعوة سنقبلها بالطبع".

"الحرية والتغيير" ترفض التوصيات التي وضعت أمام مجلس السلم الأفريقي

أعربت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان عن رفضها للتوصيات المقدمة أمام مجلس السلم الأفريقي حول الأوضاع في السودان.

وقال أحد ممثلي قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نقدر التشاورات في مصر، لكن لن نقبل بأي نوع من الوصاية على الشعب السوداني، والتوصية التي وضعت أمام مجلس السلم الأفريقي غير مقبولة".

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، أمس، اتفاق القمة التشاورية بشأن السودان في القاهرة، على مدة فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان إلى 3 أشهر.

المجلس العسكري السوداني يقرر إخلاء جزيرة سواكن من القوات التركية

قرر رئيس المجلس العسكري في الخرطوم عبدالفتاح البرهان، إخلاء جزيرة سواكن من القوات التركية وإمهال الحكومة التركية حتى يوم 25 مايو حتى تسحب قواتها,وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط في المملكة المتحدة أمجد طه إن ما حدث في السودان ومن قبله في ليبيا يدل على فشل المشروع التركي لهدم دول المنطقة والهيمنة عليها، وإن الرئيس التركي لا يوجد له سياسات بعيدة المدى، فحين سقط البشير خسرت تركيا مشروع جزيرة سواكن التي كانت تعلق عليها أمالاً سياسية واقتصادية أيضاً.

وفسر السياسي طه سياسة أردوغان في تعامله مع الدول الخارجية قائلاً "إن نظام تركيا لا يختلف عن النظام الإيراني في التعامل مع الخارج، وحين يخسر معارك الداخل ينقل المعركة للخارج ويفتعل الأزمات، وهذا ما فعله أردوغان حين خسر انتخابات بلدية أسطنبول، افتعل أزمات مع الدول الخارجية، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تقديم الحلول لشعبه لعلاج الاقتصاد والانهيار السياسي سوى اشغال الرأي العام الداخلي بفكرة المؤامرة المستمرة.

وأوضح طه أن أردوغان لم يركز على الداخل مثل الخارج، ولذلك "وجدنا خسائر ومعارضة كبيرة مثلما فعلت إيران وهي تركز دائماً على المناطق الخارجية وتوسيع فكرة الهيمنة ولا يبالي بما يحدث لشعبه"، حسب قوله.

وأكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني أن ما حدث في السودان وليبيا يدل على فشل المشروع التركي في المنطقة، وإنه لا يوجد مشروع بناء بل مشروع لهدم تلك الدول من خلال التأثير على المؤسسات العسكرية في ليبيا خاصة، وقال طه "بالحديث مع القيادات العسكرية في ليبيا تؤكد العناصر أن هناك سفن ترسي في مصراتة ومدن أخرى تسيطر عليها المليشيات الإرهابية تأتي من تركيا بأموال قطرية".

وتابع قائلا "في الفترة الأخيرة منذ انطلاق معركة طرابلس تركيا أرسلت عدد كبير من عناصر جبهة النصرة وداعش إلى مناطق طرابلس ومصراتة والولايات المتحدة الأمريكية تعلم بذلك وبناء عليه تم الاتصال بالمشير خليفة حفتر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتأكد من هذه المعلومات، ووقفت أمريكا اليوم مع حفتر في مكافحة الإرهاب وتجلى ذلك في مجلس الأمن مؤخرا".

قوى الحراك: مشاورات جارية لتشكيل المجلس السيادي المدني

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ عمر الدقير؛ لم ننهي بعد من تشكيل المجلس السيادي المدني؛ ولازالت المشاورات جارية بين الكتل الثلاث؛ وسنعلن عنه في القريب العاجل.

واشار الدقير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالخرطوم الى ان قوى الحرية والتغيير لم تدعو المجلس العسكري لاستلام السلطة؛ واضاف دعونا الجيش للانحياز للشعب.

وحول موقف قوى التغيير من توصية القمة الافريقية بالقاهرة بتمديد المهلة ثلاثة أشهر لنقل السلطة للمدنيين؛ قال معاوية الشيخ؛ ان الاتحاد الأفريقي لم يتخذ القرار بعد ؛ ونقدر حرص مصر على الاستقرار في السودان؛ ولكن لن نقبل وصاية على الشعب السوداني