دعم سعودي للاّجئين السوريين في لبنان بـ 5 ملايين دولار

وقعت السعودية اليوم الأربعاء، مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت اتفاقية بـ 5 ملايين دولار أمريكي لتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان.

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، الذي يزور لبنان، ودومينيك هايد، مديرة إدارة العلاقات الخارجية بمفوضية اللاجئين، نيابةً عن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان صحافي اليوم، إن الاتفاقية ستوفر "مساعدة نقدية لـ 4244 عائلة من اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في لبنان "ما يقرب من 30 ألف لاجئ" لتغطية احتياجاتهم العاجلة لمدة 6 أشهر".

وأعلن الربيعة أن المساهمة تعكس "التزام حكومة المملكة بتخفيف محنة اللاجئين على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

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وأضاف "إطلاقنا لهذا البرنامج بالتنسيق الوثيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دليل على الشراكة الاستراتيجية بين المفوضية والمملكة".

وقالت هايد: "المفوضية فخورة بتعاونها المستمر مع مركز الملك سلمان، وهي شراكة تواصل دعم جهودنا في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم".

وتعد السعودية، حسب البيان "من الجهات المانحة الرئيسية على المستوى الإقليمي، وتحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، إذ دعمت عمليات مفوضية اللاجئين بأكثر من 220 مليون دولار أمريكي منذ 2013، بما في ذلك هذا التبرع. ووجه قرابة 53 مليون دولار من تلك المساعدات عبر مركز الملك سلمان منذ إنشائه في 2015".