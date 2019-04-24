شاهد.. جياشي سوداني يخطف قلوب الثوار بنشيد وطني (فيديو)

تقدم أحد المنتمين للجيش السودان ويدعى الشريف إلى داخل إذاعة الثورة وطلب المايك ليغني هذه الأغنية الوطنية لكافة الثوار والشعب السوداني وقد وجد صوت الشاب تفاعلاً كبيراً وسط الثوار داخل مواقع التواصل الاجتماعي . الجدير بالذكر أن الشاب يدعى شرف كان قد تقدم بخطوات هادئة وطالب من القائمين على برنامج إذاعة الثوار (أدوني المايك عاوز اهدي المعتصمين أغنية) .

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